نجاح إخراج أجسام غريبة من أمعاء طفل ببيشة

محمد بن طحيطح(صدى):

أسهم بفضل الله فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة في إنقاذ طفل كان يعاني من نقص في القدرات الإدراكية بسبب نقص الاكسجين عن الدماغ أثناء ولادته.

حيث تم بعد إجراء الفحوصات والأشعة إكتشاف إنسداد في الأمعاء بسبب مواد وأجسام غريبة وقرر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي وتم إخراج العديد من الأجسام الغريبة مثل (قطع بلاستيك ملفوفه وقطع حديد وخيوط وشعر و نوى التمر).

كما تم تنظيف الأمعاء من هذه المواد، وبعدها تحسنت حاله الطفل وخرج من المستشفى بحالة صحية جيدة ولله الحمد.