سامسونج تفاجئ عملاءها بمواصفات خيالية لهاتفها الصلب من عائلة جالاكسي 

وكالات(صدى):

أزاحت شركة سامسونج الستار عن هاتفها الذكي “جالاكسي إكس كفر فيلد برو”، حيث تميز بأنه شديد الصلابة، واتضح أن الهاتف يناسب العاملين في مجالات، مثل: وكالات تطبيق القانون وفنيي الخدمة الميدانية والنقل والبناء.

وعن مميزاته الخيالية: يدعم الهاتف شاشة بقياس 5.1 إنش بدقة 2560×1440 بكسل، كما أنه زُوِّد بمعالج من نوع Exynos 9810 ثماني النواة، يشبه ذلك الموجود بهاتف “جالاكسي إس 9”.

وتبين أن الهاتف يدمج ذاكرة وصول عشوائية 4 جيجابايت، في حين تبلغ سعة التخزين الداخلية 64 جيجابايت قابلة للزيادة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقة ذاكرة، كذلك زوّد الهاتف بحسّاس بصمة، وبطارية سعة 4500 مللي أمبير/ ساعة، وكاميرتين أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وخلفية بدقة 12 ميجابكسل.

ويعتبر الهاتف مقاوماً للملوحة والرطوبة والغبار وأشعة الشمس والصدمات الحرارية، كما أنه يتمتع بمعيار IP68 الخاص بمقاومة الماء لعمق يصل إلى متر ونصف المتر ولزمن يبلغ نصف ساعة.