فيفي عبده تنشر صورة قديمة لها مع المطرب محمد عبده والتعليقات تنهال عليه
تسببت صورة قديمة للفنان محمد عبده برفقة الراقصة المصرية فيفي عبده في حالة من الجدل والإستياء على مواقع التواصل الإجتماعي .
ونشرت الراقصة المصرية الصورة التي كانت ترقص فيها بجانب المطرب الكبير على وقع أغنية له .
وعلقت قائلة : مساء الفل من مصر أم الدنيا الصورة دي من الأرشيف مع فنان العرب محمد عبده كنت برقص على أغنية أيوه بحبك وبحبكم أوي أوي .
وانتشرت الصورة بشكل واسع وسط حالة من الإستياء ، إذ أكد المعلقين أن تلك اللقطات لا تليق بفنان بتاريخ المطرب محمد عبده .
كما عبرت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن صدمتها بعد انتشار الصورة قائلة : فيفي عبده مع محمد عبده. . والله ماطلعت هين يا أبو نورة ، طحت من عيني بعد ما كنت عالي .
لللل[ عدد التعليقات: 496 ] نشر منذ 17 دقيقة
ليه هو كان يقرا القران
راح يغني بفلوس
وهي ترقص بفلوس
صراحه لايقين علي بعض