فيفي عبده تنشر صورة قديمة لها مع المطرب محمد عبده والتعليقات تنهال عليه

أميرة خالد(صدى):

تسببت صورة قديمة للفنان محمد عبده برفقة الراقصة المصرية فيفي عبده في حالة من الجدل والإستياء على مواقع التواصل الإجتماعي .

ونشرت الراقصة المصرية الصورة التي كانت ترقص فيها بجانب المطرب الكبير على وقع أغنية له .

وعلقت قائلة : مساء الفل من مصر أم الدنيا ‏الصورة دي من الأرشيف مع فنان العرب محمد عبده كنت برقص على أغنية أيوه بحبك وبحبكم أوي أوي .

وانتشرت الصورة بشكل واسع وسط حالة من الإستياء ، إذ أكد المعلقين أن تلك اللقطات لا تليق بفنان بتاريخ المطرب محمد عبده .

كما عبرت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن صدمتها بعد انتشار الصورة قائلة : فيفي عبده مع محمد عبده. . والله ماطلعت هين يا أبو نورة ، طحت من عيني بعد ما كنت عالي .