التحالف العربي يعمل على إغلاق منافذ الدعم الإيراني في عدن

فهمي محمد(صدى):

أعاد تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة المملكة، انتشار قواته في عدن، متضمناً مكافحة التمدد الإيراني بالمنطقة المتمثل بأذرعها في الميليشيات الحوثية، وسد منافذ التمويل والدعم لهم، ودحر الإرهاب بجميع أشكاله وتأمين الممرات المائية للسواحل اليمنية بشكل عام.

وناشد “اتفاق الرياض ” بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الذي تم التوقيع عليه، إلى بدء مرحلة جديدة في توحيد صفوف اليمن لمواجهة الأيادي المخربة التي سعت لتقسيمه وتفتيته.

ومن جانبه، أوضح نائب رئيس الوزراء اليمني، أن تحالف دعم الشرعية استطاع تحجيم تمدد المشروع الإيراني بالمنطقة إلى حدٍ كبير الذي أدى لرضوخ الميليشيات الحوثية؛ فيما أشادت قيادة قوات التحالف بجهود دول التحالف خلال الفترة الماضية التي أنجزت مهامها بكل حزم واحترافية وقدمت الكثير من التضحيات والمساعدات الإنسانية.