النفط ينخفض ومخاوف التجارة تطغي على تراجع المخزونات
انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء فيما طغى احتمال تأجيل تسوية للخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين على انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية.
ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت سبعة سنتات ما يوازي 0.1 بالمئة إلى 61.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش وكان قد انخفض إلى 61.32 دولار.
وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 55.39 دولار للبرميل وتراجع في وقت سابق لمستوى متدن عند 55.16 دولار.
وحسب بيانات معهد البترول الأمريكي، انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكي بواقع 708 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر تشرين الأول إلى 436 مليون برميل مقارنة بتوقعات للمحللين بزيادة 494 الف برميل.
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2170 ] نشر منذ 28 دقيقة
المشكلة م يتضرر من انخفاض أسعار النفط إلا حنا ويرفع سعره عندنا 💔 اتمنى يوماً ما أن يوقف تصدير النفط والغاز والثروة المعدنية لدول الغرب والدول الأوروبية لأن الفائدة تشملنا نحن فقط وليس تلك الدول الفاسقة ! وقيس على ذلك إحنا صرنا دولة ناجحة ونعتمد على منتجات الاقتصاد المحلي ، ف السؤال المحير هو !؟ لماذا نحن نعتمد على تلك الدول !؟