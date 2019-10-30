الزعاق: إعصار جديد يضرب سواحل بحر العرب 

علي القحطاني(صدى):

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق:” بواد أمشاج تخلق إعصار جديد في بحر العرب وسيسمى باسم عربي أصيل مها “.

وأضاف الزعاق عبر حسابه بموقع “تويتر”:” ومن الغرائب لهذه السنة السلسلة المتوالية لتخلق الأعاصير في نفس المحلة الواحدة”.

وكان الزعاق أوضح أن الإعصار يكون بسبب منخفض في عمق المحيط ونتيجة لهذا الانخفاض تأتي جزيئات الهواء من كل الجوانب وتتصادم في هذه النقطة ويحصل للهواء تمازج أي دوران حلزوني، منوهًا بأن المحيط يغذي الإعصار بالرطوبة بخلاف اليابسة.

ونوه الزعاق، أن هذا الدوران الحلزوني هو الإعصار، أما العدو اللدود له هو اليابسة والتي ينهار إذا لامسها، مشيرًا إلى أنه يدور عكس عقارب الساعة في النصف الشمالي للكرة الأرضية.