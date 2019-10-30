حقيقة تولي مورينيو تدريب آرسنال

نواف السالم(صدى):

مازال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو دون فريق منذ مغادرته مانشستر يونايتد في الموسم الماضي، حيث تقلصت حظوظه في العودة لريال مدريد، و لازال الفرنسي زين الدين يحصل على ثقة الإدارة ولاعبيه الذين تمكنوا من إنقاذه بعد الفوز في إسطنبول على غالاطة سراي.

ومن المتوقع أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يتولي تدريب توتنهام، أو آرسنال، كما أن مورينيو يأمل في تدريب فريق كبير ويقطن حاليًا في لندن رفقة عائلته.

وصرح مورينيو سابقًا بأنه يحب الدوري الإنجليزي الممتاز وكرة القدم الإنجليزية، مما يجعله مرشحًا لتدريب فريق لندني جديد بعد تشيلسي.

يذكر أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو موسمًا سيئًا رفقة توتنهام، لكنه مدرب يبقى مطلوبًا من فرق كبرى أبرزها مانشستر يونايتد وريال مدريد، وحال رحيله فالمدرب البرتغالي يبقى أحد الحلول المطروحة على إدارة الفريق