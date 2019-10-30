وكيل بريجوفيتش يصل جدة خلال أيام لفسخ عقد اللاعب

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر عن وصول وكيل أعمال مهاجم فريق الاتحاد لكرة القدم ألكسندر بريجوفيتش خلال أيام من أجل إنهاء إجراءات فسخ عقد اللاعب الذي يرتبط بالنادي في يناير المقبل .

وأثارت تلك الأنباء الجدل في الشارع الكروي إذ قال بريجوفيتش بأن النادي لم يفي بوعوده بصناعة فريق قوي بعدما فرط في أسماء بقيمة الإيفواري سانوجو ، وجاري رودريجيز لاعب الرأس الأخضر مما تسبب في ضعف مستوى الفريق .

بينما قالت تقارير إسبانية أن السبب يعود لرغبة الاتحاد في التخلص من راتب اللاعب المرتفع ومكافآته بما يكلف النادي 4 ملايين يورو .

وذكرت مصادر أن نادي سبورتنج برشلونة يراقب الموقف عن كثب أملاً في جذب اللاعب الذي تبلغ قيمته السوقية 6 ملايين يورو .