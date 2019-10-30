وكيل بريجوفيتش يصل جدة خلال أيام لفسخ عقد اللاعب
كشفت مصادر عن وصول وكيل أعمال مهاجم فريق الاتحاد لكرة القدم ألكسندر بريجوفيتش خلال أيام من أجل إنهاء إجراءات فسخ عقد اللاعب الذي يرتبط بالنادي في يناير المقبل .
وأثارت تلك الأنباء الجدل في الشارع الكروي إذ قال بريجوفيتش بأن النادي لم يفي بوعوده بصناعة فريق قوي بعدما فرط في أسماء بقيمة الإيفواري سانوجو ، وجاري رودريجيز لاعب الرأس الأخضر مما تسبب في ضعف مستوى الفريق .
بينما قالت تقارير إسبانية أن السبب يعود لرغبة الاتحاد في التخلص من راتب اللاعب المرتفع ومكافآته بما يكلف النادي 4 ملايين يورو .
وذكرت مصادر أن نادي سبورتنج برشلونة يراقب الموقف عن كثب أملاً في جذب اللاعب الذي تبلغ قيمته السوقية 6 ملايين يورو .
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