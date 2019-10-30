فالفيردي عن «سحر» ميسي بعد لقاء بلد الوليد: متأكد أنه يرى أشياء لا يراها غيره

طلال الغامدي(صدى):

أمطر مدرب برشلونة النجم الدولي ليونيل ميسي بوابل من المديح بعدما وصل لمستوى يصعب إجتيازه خلال فوز برشلونة الساحق على ريال بلد الوليد بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم امس الثلاثاء .

وتمكن ميسي من تسجيل هدفين وصنع هدفين آخرين أحرزهما أرتورو فيدال ولويس سواريز ليقفز برشلونة برصيد 22 نقطة إلى الصدارة .

وقال فالفيردي مدرب برشلونة : ماذا يمكن أن أقول؟ في كل مرة يستحوذ فيها عليها (الكرة) يفعل شيئًا إيجابيًا لنا وسلبيًا للمنافس.

وأضاف : إنه يملك موهبة لا يملكها أي شخص آخر. لا يتعلق الأمر بتحرك واحد يفقد المنافس توازنه، لكنه يرى أشياء لا يراها غيره .

وتابع : أنا مقتنع أن ما يراه لا يمكن رؤيته حتى من المدرجات. والآن يبدو في حالة جاهزية أكبر. نحن سعداء لأنه يؤدي بشكل رائع ولأننا نستمتع بطريقة لعبه .

وكان برشلونة قد عانى من آداء متواضع بداية الموسم بسبب إصابة ميسي الذي كان خارج التشكيلة ، بينما فاز الفريق في 7 مباريات بجميع المسابقات بعد عودته في 24 سبتمبر الماضي .