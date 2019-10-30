مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى مجددا

القدس المحتلة(صدى):

اقتحم عدد من المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن عشرة مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وتجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا الى شروحات حول “الهيكل المزعوم” .