مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى مجددا
اقتحم عدد من المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن عشرة مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وتجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا الى شروحات حول “الهيكل المزعوم” .
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2170 ] نشر منذ 25 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل في كل يهودي خبيث نجس لا يخاف الله ولا يحترم أعراض ومقدسات المسلمين ربي يعون كل مسلم فلسطيني ربي ماراح ينسى دفاعكم عن فلسطين لكل شهيد استشهد في تلك البقعة المقدسة أنك في جنان رب العالمين.