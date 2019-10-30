شقيق تميم يتوعد المستثمرين جراء عزوفهم عن الاكتتاب في شركته 

ماجد القزيز(صدى):

عزف المستثمرين عن الاكتتاب في شركة بلدنا التي يعتبر المالك الحقيقي للشركة المتهمة بتقديم تمويلات إلى جماعة النصرة الإرهابية في سوريا، مما أثار غضب واستياء جوعان بن حمد، شقيق تميم بن حمد أمير قطر.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن اليوم الأول لاكتتاب الشركة التي تريد جمع 1.4 مليار ريال شهد إقبالاً ضعيفًا على الاكتتاب؛ مما أغضب شقيق تميم بن حمد.

وكان جوعان المالك الحقيقي للشركة وضع الشقيقين رامز ومعتز الخياط المتهمين في لندن بدعم منظمات متطرفة فى الواجهة من خلال الإعلان أنهم المالكان الرسميان للشركة بخلاف الحقيقة.

وطلب شقيق تميم بن حمد بإرسال توجيهات عاجلة وسريعة إلى كافة وسائل الإعلام القطرية بإثارة المسألة وفى الوقت نفسه الإيعاز لجماعته والمحسوبين عليه بإرسال تهديدات بالعقاب لتجار ومستثمرين قطريين بالإسراع بالاكتتاب وإلا مصالحهم سيتم تعطيلها.