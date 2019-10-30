سيدة تقيم دعوى قضائية ضد زوجها لإرساله فيديو لها لوالدتها

أبو ظبي(صدى):

قضت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، بإعادة محاكمة رجل قضى عليه بالحبس والغرامة وإغلاق حسابه على برنامج “رواتساب “، بسبب تصويره زوجته وإرسال مقطع الفيديو لوالدتها.

وأوضح الزوج أن ما قام به من فعل هو تصوير زوجته الشاكية، وإرساله لوالدتها وذلك بهدف إطلاعها على سلوكيات ابنتها والتي هي زوجته في نفس الوقت، وهذا أمر خاص بهم لم يطلع عليه أحد آخر وقام بإرساله مباشرة لوالدة الشاكية.

وأحالت النيابة العامة متهما إلى المحاكمة، موجهه إليه ثلاث تهم: الاعتداء على خصوصية المجني عليها حيث التقط لها مقطع فيديو ونشره للغير عن طريق وسيلة تقنية معلومات ” واتساب “، اعتدى على سلامة جسم المجني عليها، فأحدث بها إصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً.

يأتي ذلك بالإضافة إلى سب المجني عليها سالفة الذكر بألفاظ سباب بما يخدش شرفها، مطالبة بمعاقبته طبقاً لمواد قانوني العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ فيما قضت المحكمة الابتدائية بحبس المتهم ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف درهم عما أسند إليه من التهم الثلاث للارتباط وألزمته بالمصروفات الجنائية.