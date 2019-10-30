ضمن مبادرات غرفة أبها لنشر ثقافة الاستثمار.. ملتقى الإستثمار التعديني بمنطقة عسير

حسين العلي(صدى):

عُقد بغرفة أبها ملتقى الإستثمار التعديني بمنطقة عسير ، وذلك بمسرح الغرفة ، حيث تم تناول عدة محاور خلال الملتقى منها محور نظرة مستقبلية لقطاع التعدين والإستثمارات التعدينية بمنطقة عسير وقام بتقديمه الأستاذين عطية الزهراني و محمد العيدروس من وكالة الثروة المعدنية، ثم تلا ذلك محور الموارد المعدنيه المسجلة للتواجدات الفلزية واللافلزية الموجوده بمنطقة عسير وقدمه كبير الجيولوجيين ممدوح أبو صفيه الجهني و الجيولوجي رايد زهير شامي من هيئة المساحة الجيولوجيه واختتمت فعاليات الملتقى بالمحور الثالث بعنوان مقومات وفرص الإستثمار التعديني بمنطقة عسير وقام بالحديث فيه الدكتور / حسين محمد آل عبيد الأستاذ المشارك بكلية الأعمال، والدكتور عبدالإله محمد مايت الأستاذ المساعد بكلية الهندسة من جامعة الملك خالد.

من جانبه أكد رئيس غرفة أبها حسن الحويزي على أن ملتقى الإستثمار التعديني بمنطقة عسير يأتي ضمن مبادرات الغرفة في نشر ثقافة الاستثمار في ربوع المنطقة ، ومن ذلك الاستثمار في مجال التعدين ، حيث يشكل قطاع التعدين في المملكة أحد روافد الاقتصادية لما تكتنزه الأراضي السعودية من ثروات معدنية واعدة ومتنوعة، حيث يعد التعدين من القطاعات التي تسهم في تنوع القاعدة الاقتصادية، ولقد أتت رؤية المملكة 2030 داعمة للقطاع لما له من دور فعال في تحفيز الاستثمار بالمملكة ، والعمل على استقطاب المستثمرين لممارسة مختلف أوجه الأنشطة التعدينية بجميع مناطق المملكة ومنها منطقة عسير التي تتميز بتنوع البيئة الجيولوجية وتوفر العديد من الخامات المعدنية ، حيث تعمل الدولة على تشجيع الاستثمار التعديني في المنطقة، للأستفادة من الثروات المعدنية المختلفة بها مما سيكون له مردوداً إيجابياً وأثراً كبيراً على التنمية الشاملة بالمنطقة بإذن الله .