وزير الطاقة يتحدث عن معلومات جديدة حول طرح «أرامكو»

علي القحطاني(صدى):

أوضح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن طرح شركة “أرامكو” سيكون قريبًا، مبينا أنه سيتم في الوقت المناسب وبمنهجية مناسبة وبالقرار الصحيح.

ولفت وزير الطاقة خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار، إلى أن القرار سيكون سعوديًا في المقام الأول وبقرار من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومن المقرر أن هيئة السوق المالية ستعلن عن طرح شركة أرامكو الأحد 3 نوفمبر، على أن يبدأ الاكتتاب في 4 ديسمبر المقبل.