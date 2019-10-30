أول صور لسيارة جينيسيس الرباعية الفاخرة GV80 موديل 2020

سول(صدى):

قررت شركة Genesis الكورية رفع الستار عن سيارتها الفاخرة المرتقبة GV80 رباعية الدفع خلال معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات المقبل .

وكشفت صور أولية للسيارة الجديدة عن مظهرها الذي يجمع بين الفخامة والحداثة بهيكلها الإنسيابي المميز بشبك الكروم الأمامي ومصابيح الليد الضيقة ، والشكل الفريد للعجلات .

وداخلياً زودت Genesis السيارة بشاشتين تعملان باللمس لمزيد من الرفاهية ، مع كاميرات ترصد الأجسام على مسافات بعيدة كبديل للمرايا الجانبية ، وكاميرات أخرى تظهر محيط السيارة بالكامل .

كما تتميز السيارة بقبضات أبواب تعمل ببصمة الأصابع لمزيد من الأمان ، فيما ستُطرح السيارة بعدة محركات منها محرك بنزين بـ 4 اسطوانات وسعة 2.5 لتر ، ومحرك بـ 6 اسطوانات ، وسعة 3.5 لتر ، ومحرك ديزل بـ 6 اسطوانات وعزم 278 حصان .