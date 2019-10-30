مدرب الحزم: الهلال بدأ يفقد حلم الدوري

نواف السالم(صدى):

علق دانييل إيسايلا، مدرب الحزم، أمس الثلاثاء، على أداء فريق الهلال في الفترة الأخيرة؛ مؤكدًا أن الدوري بدأ يتلاشى من الزعيم بعد خسارته الأخيرة أمام النصر في ديربي الرياض.

وأوضح المدرب الروماني في مقابلة مع برنامج ” في المرمى “: ” أريد الفوز في كل مباراة، وبالنسبة لي المباراة المقبلة أمام العدالة في غاية الأهمية “؛ مضيفًا: ” من الصعب تحديد هوية بطل الدوري، لكثرة الفرق المنافسة، والهلال بدأ بشكل جيد ولكنه خسر على أرضه وبدأ حلم الدوري يتلاشى وبات كل شيء ممكن ” .

وتابع معلقًا على نتائج فريقه: ” شعور عظيم أن يكسب الفريق مبارياته أمام الكبار، هذه النتائج جاءت بعد أن خسرت 6-0 من الاتفاق، وهو ما حفزنا للتغيير بعد تلك الكارثة، وفي بعض المباريات يكون من السهل أن تلعب أمام الأندية الكبيرة، وهذا أسهل من أن تلعب مع فرق من ذات المستوى ” .