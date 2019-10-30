أسعار الذهب تتحرك في نطاق محدود قبيل خفض محتمل للفائدة

وكالات(صدى):

تحرك الذهب داخل نطاق ضيق اليوم ، إذ يتوخى المستثمرون الحذر ترقبا لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم، بينما قدم ضعف الأسهم بعض الدعم.

وبحلول الساعة 0542 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1487.89 للأوقية (الأونصة).

ونزل سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1490.40 دولار للأوقية.

ولم يطرأ تغير كبير على المعادن النفيسة الأخرى، إذ هبطت الفضة 0.1 % عند 17.78 دولار للأوقية لتنزل لليوم الثالث على التوالي.