إعلان خطة لإحلال الموظفين المواطنين بدلا من الوافدين قريبا

حمود العنزي(صدى):

يعتزم صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” الإعلان قريباً عن خطة لإحلال الموظفين المواطنين بدلاً من الوافدين وفق مدة زمنية محددة .

كما سيعلن “هدف ” عن خطة أخرى لتعيين المواطنين والمواطنات خريجي تخصصات الدبلومات من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية .

جاء ذلك بعد انتهاء دراسة برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير ” لتلك الخطتين تحت مسمى ، “تمهير إحلال ” ، و”تمهير دبلوم ” .

من جانبه أكد مدير عام “هدف ” الدكتور محمد السديري على توسع الصندوق بإدراج برامج جديدة لضخ المزيد من الكوادر الوطنية في قطاعات العمل المختلفة ، ودعم توظيف المتدربين والمتدربات في منشآت القطاع الخاص .