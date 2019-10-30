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إعلان خطة لإحلال الموظفين المواطنين بدلا من الوافدين قريبا

إعلان خطة لإحلال الموظفين المواطنين بدلا من الوافدين قريبا
حمود العنزي(صدى):

يعتزم صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” الإعلان قريباً عن خطة لإحلال الموظفين المواطنين بدلاً من الوافدين وفق مدة زمنية محددة .

كما سيعلن “هدف ” عن خطة أخرى لتعيين المواطنين والمواطنات خريجي تخصصات الدبلومات من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية .

جاء ذلك بعد انتهاء دراسة برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير ” لتلك الخطتين تحت مسمى ، “تمهير إحلال ” ، و”تمهير دبلوم ” .

من جانبه أكد مدير عام “هدف ” الدكتور محمد السديري على توسع الصندوق بإدراج برامج جديدة لضخ المزيد من الكوادر الوطنية في قطاعات العمل المختلفة ، ودعم توظيف المتدربين والمتدربات في منشآت القطاع الخاص .


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