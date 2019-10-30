السماح للجامعات الأجنبية بفتح فروع في المملكة

نايف السالم(صدى):

كشف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عن بعض تفاصيل نظام الجامعات الجديد؛ مؤكدًا أنه يسمح بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة وفق ضوابط محددة؛ مما يعمل على زيادة التنافسية في رفع كفاءة منظومة التعليم الجامعي.

وأوضح ” آل الشيخ ” أن وزارة التعليم تعتزم بدعم القيادة الرشيدة المستمر للتعليم الجامعي، تحقيق مكاسب نوعية غير مسبوقة على عدة مستويات تعليمية وبحثية، وتفعيل دور الجامعات في خدمة المجتمع وتنميته.

وقال وزير التعليم، أن تطبيق النظام سيبدأ بشكل تدريجي على 3 جامعات كمرحلة أولى، ومنحها مدة انتقالية لمدة (سنة) ابتداءً من تاريخ نفاذ مشروع النظام؛ لافتًا إلى أنه يمتاز بتحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات وفق السياسة العامة التي تقرها الدولة.