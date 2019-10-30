الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات مكة
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة الجموم والكامل والليث وبحرة وخليص ورابغ.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السابعة مساءً.
مبارك إبن سمومة[ عدد التعليقات: 7963 ] نشر منذ 10 دقائق
(اللَّهُمَّ إِنا نسْأَلُكَ خَيْرَهَا ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وخَيْر ما أُرسِلَتْ بِهِ
وَأنعُوذُ بك مِنْ شَرِّهِا ، وَشَرِّ ما فِيها ، وَشَرِّ ما أُرسِلَت بِهِ).