نصائح هامة لعدم حدوث تأثير معاكس لأدوية الأطفال

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء ومختصون، اليوم الأربعاء، عن بعض النصائح يجب وضعها في الاعتبار عند إعطاء الدواء لطفلك؛ لعدم حدوث تأثير معاكس لتلك الأدوية.

ونصح الخبراء بأن تقوم بإعطاء الطفل الجرعة المناسبة، استخدام أداة القياس المرافقة للدواء وبحسب توجيهات الطبيب، وقراءة الملصقات المرافقة للدواء والتي بها كل التعليمات والمعلومات.

ومن بين النصائح أيضًا، إعطاء الجرعات بحسب الوقت الصحيح، إعطاء الدواء لطفلك حسب التوجيهات وإذا نسيت اعطه الجرعة حينما تتذكر ثم انتظر عدد الساعات الموصي بها للجرعة التالية.

ويجب تخزين الأدوية بشكل آمن، وإبقاءها بعيدا عن الأنظار وعن متناول الأطفال، والتواصل مع مقدمي الرعاية، تخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، لا يجب إعطاء جرعة من المضادات الحيوية لأشقائهم أبدًا.