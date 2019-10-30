بالصور.. فاطمة الصفي تصدم الجمهور بوجه متورم وتكشف الأسباب

خالد الظفيري(صدى):

نشرت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي صور جديدة لها تسببت في إثارة الجدل بين المتابعين إذ ظهرت بوجه متورم ما زاد التساؤلات حول ما أصابها أو استمرار إصابتها بالمرض الذي ألًمها قبل أسابيع .

وعلّقت فاطمة الصفي قائلة : على أن يومها ويهي منتفخ من الحساسية و عيوني وارمه على أن شكلي طلع غير .

وتطرقت إلى الماكياج الذي اعتمدته قائلة : حبيت طريقة ان الفاونديشن خفيف خفيف والخدود الوردية شكلي بعتمدها تخلي الوجه فرش من زمان مو حاطه الكحل الغامج تحت عيني والله طلعت غير احب المكياج الخفيف ترى تعبانه على الريأكشنات .

ورغم انتقاد بعض المتابعين لها ، إلا أنها حظت بتعاطف الغالبية خاصةً بعد ظهورها مؤخراً بحالة مرضية .

الجدير بالذكر أن “الصفي ” تستعد للمشاركة في مسلسلها الجديد “أم هارون ” والذي يشارك في بطولته كوكبة من النجوم منهم حياة الفهد ، وأحمد الجسمي ، سعاد العلي ، والفنانة العمانية فخرية خميس .