تفكيك أخطر شبكة لتهريب الحشيش المغربي

وكالات(صدى):

نجحت السلطات الإسبانية، في تفكيك أكبر وأخطر شبكة لتهريب الحشيش المغربي تنشط بين المملكة المغربية وجنوب إسبانيا.

وحجزت الشرطة 7700 كيلوجراماً من الحشيش، واعتقلت العقل المدبر لهذه الشبكة الخطيرة و45 شخصاً ثبت تورطهم في هذه العصابة.

وتعد هذه الشبكة من أكبر وأخطر الشبكات التي تتاجر في الحشيش في إسبانيا، وقد تم العثور بحوزتها على أسلحة متنوعة.

كما تم حجز 100 ألف أورو، و3000 لتر من البنزين المستخدم للقوارب، و12 سيارة، ودراجتين ناريتين، ووسائل أخرى تستخدم في توزيع المخدرات.

وتعد المغرب ثالث أكبر سوق لترويج القنب الهندي ومخدر الحشيش المستخلص منه في القارة الأفريقية، حيث تفوق قيمة المتاجرة في هذا النوع من المخدرات 3.5 مليار دولار سنويًا، بينما يقدر عدد المدمنين على استهلاك الحشيش في المغرب بنحو 1.7 مليون فرد.