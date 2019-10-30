مواطن يروي معاناة ابنه وطرده من المستشفى قبل تعافيه

تركي السالم(صدى):

اشتكى مواطن بجازان، من المعاملة السيئة التي تلقاها ابنه في أحد المستشفيات وطرده قبل تعافيه وتلقي بقية العلاج دون نزع إبرة المغذي.

وأوضح المواطن أن ابنه كان مصاباً بتسمم وبعد الذهاب للمستشفى أخرجتهم ممرضة من المستشفى رغم شدة آلام الطفل مبررة بالحاجة إلى السرير.

من جانبه أوضحت صحة جازان، أنه تمت معاينة المريض وإعطاؤه الخطة العلاجية المناسبة، وأن الأب غادر بابنه المستشفى قبل استكمال إجراءات الخروج ومواعيد المراجعة، وتمّ تسجيل محضر بالواقعة.