براءة مسؤولين بأمانة الأحساء من تهم الفساد والتفريط في المال العام

علي القحطاني(صدى):

قررت المحكمة الجزائية بالدمام، تبرئة المتهمين في قضية الفساد الشهيرة في أمانة الأحساء، المتورط فيها 16 متهما، على خلفية تفريط في المال العام بقيمة 68 مليون ريال.

وجاء الحكم بعد نظر القضية للمرة الثالثة، بعدما كانت المحكمة أصدرت قبل عامين أحكاما بالسجن والغرامة لثلاثة قياديين في الأمانة و11 متهما، بعدما أدانتهم بالتزوير والتفريط في المال العام.

وأعادت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية إلى المحكمة الجزائية في الدمام، القضية، وأرفقت ملاحظات، داعية إلى النظر فيها، واعتبرت خلالها ما قام به المسؤولون هو في محيط السلطة التقديرية، بناء على أزمة مالية تعرضت لها الأمانة، وأنه لا يعد تفريطاً.