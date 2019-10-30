بالفيديو..أول تعليق من مشهورة «سناب شات» بعد الحكم عليها لتصويرها رجل وزوجته

حمود العنزي(صدى):

على خلفية إصدار المحكمة الجزائية في الدمام، حكمًا قضائيًا بتغريم مشهورة في «سناب شات» مبلغ 20 ألف ريال، لتصويرها رجل وزوجته في مكان عام، وثقت مقطعًا تؤكد فيه أنها صاحبى القضية والمحكوم عليها.

وقالت خلال المقطع: تحدثت مع الكثير من طلاب القانون والمحامين الذين أوضحوا لي نقاط الضعف التي اغفلتها خلال دفاعي عن نفسي؛ ما تسبب في خسارتي للقضية.

وأشارت إلى أنها ستقوم بطلب استئناف وستحاول كسب القضية لاحقًا.

وكان أحد الأشخاص قد تقدم ببلاغ إلى مركز شرطة شمال الخبر، أفاد فيه أن المشهورة صورته خلال مرافقته زوجته في المطعم ونزولهما السلم الداخلي للمطعم، ونشرت مقطعين فيديو الأول مدته 6 ثوانٍ، والمقطع الثاني ظهر فيه المدعي وزوجته من الخلف.

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