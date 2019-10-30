بالفيديو..لاعبة إماراتية: الرجال لديهم «عقدة» أن البنت تكون أحسن منهم

ماجد محمد(صدى):

أكدت الإماراتية فاطمة يوسف الحوسني لاعبة رياضة «رمي القرص»، أن ممارسة الفتيات لألعاب القوى لا يتعارض مع كيانهن الأنثوي.

وقالت فاطمة: «مو معنى إني ألعب ألعاب قوة فإني بكل أوقاتي متشبهة بالرجال، لا يوجد أي تناقض بين كيان الأنثى وممارستها لألعاب القوى».

وعن اتهام الرجال للنساء بإقحام أنفسهن في مجالات هن في غنى عنها، قالت: «أغلب الرجال لا يحبون أن تكون البنات أحسن منهم، لديهم عقدة».

وأكدت أن ألعاب القوى تفيد البنات مثلما تفيد الرجال، ولا يوجد مانع أن تحقق الفتاة إنجازًا في مثل هذه الألعاب، قائلة: «البنت حالها حال الولد من حيث التحمل والقوة».