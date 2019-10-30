بالفيديو..الخثلان: يشرع للنساء الذهاب للمساجد لصلاة الاستسقاء مع الرجال

علي القحطاني(صدى):

أكد الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أن صلاة الاستسقاء للنساء في المنازل أمر غير مشروع.

وقال الخثلان خلال برنامج يستفتونك: يشرع للنساء الذهاب للمصليات أو المساجد، ويصلين مع الرجال صلاة الاستسقاء، لكن الصلاة في البيوت على صفة صلاة الاستسقاء فعل غير مشروع.

وتابع: أما إذا كان مجرد دعاء لطلب نزول المطر فهذا لا بأس به في أي وقت، وفي أي مكان من أي أحد، لكن إذا كان على صفة صلاة الاستسقاء فهذا لا يكون من النساء في البيوت.