مكافحة المخدرات: المورفين مُسكّن.. ويضر الجهاز التنفسي والمناعي

عادل الحربي(صدى):

أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أن عقار المورفين يُستخدم كأحد مسكنات الألم، مُعددة أضراره الكثيرة.

وأوضحت أن المورفين مشتق من نبات الخشخاش بطريقة الأفيون نفسها ويتم تحضيره من الأفيون الخام وله استخدامات طبية لحالات معينة، وهو عبارة عن مسحوق ناعم أبيض اللون وحبوب بيضاء اللون.

وأفادت بأن أضراره تتمثل في هبوطً حاد في الجهاز التنفسي وخلل بالجهاز المناعي وتغيرات جسدية وسلوكية، وحركات لا إرادية للعين والإدمان النفسي والجسدي.

كما تتضمن أضراره، حدوث مشاكل في جهاز المسالك، فيما تتمثل أعراضه الانسحابية في الشعور بالرجفة المصحوبة بالتعرق البارد والشعور بالغثيان والقيء وضعف السيطرة على المشاعر.