حرس الحدود يباشر حادث تعطُّل مركبة مواطن إماراتي وعائلته بالشرقية

نايف السالم(صدى):

باشر رجال حرس الحدود بقطاع سلوى في المنطقة الشرقية، واقعة تعطُّل مركبة مواطن إماراتي مع عائلته، في حدود مسؤوليات شاطئ العقير.

وصرّح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، الملازم عبدالملك بن عبدالعزيز العبدالقادر، بأنه ورد بلاغًا إلى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع سلوى، يفيد باتصال مواطن على هاتف طوارئ حرس الحدود 994، يقول إن مركبته تعطلت بعد نفاد الوقود منها، وبرفقته زوجته وطفلان.

وأوضح أنه تم على الفور توجيه دوريات حرس الحدود الساحلية إلى الموقع، وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وتزويدهم بالوقود حتى غادروا الموقع، وهم بصحة جيدة.