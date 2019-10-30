«آل الشيخ» لـ جمال ريان : «توقيعي ما حطه على ورق مع أشكالك»

علي القحطاني(صدى):

واصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، سخريته من مذيع قناة الجزيرة القطرية المرتزق جمال ريان.

جاء ذلك ردًا على ما قال جمال ريان : «حياك الله أخي تركي أنا مستعد وجاهز، أرجو التكرم بإرسال طلب بذلك إلى إدارة قناة الجزيرة».

ورد آل الشيخ : «هونت خلك ورا الشبك»، ليرد جمال ريان : «أنا ما هونت، ولكنني أتبع الأصول الإدارية، الأمر يتطلب فقط كتابًا رسميًا ممهورًا بتوقيعك الشهير».

وسخر تركي آل الشيخ، قائلًا: « توقيعي ما حطه على ورق مع أشكالك، أصن التوقيع في جبهتك أوسمك فيه»، مضيفًا: «أعلم في الوجه ماتعودت القفا، إنتوا ياراعين القفا هاذي علومكم أول وتالي، المهم نافورتنا طاهرة، وخلك في الحضيرة».

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