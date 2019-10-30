«آل الشيخ» لـ جمال ريان : «توقيعي ما حطه على ورق مع أشكالك»
واصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، سخريته من مذيع قناة الجزيرة القطرية المرتزق جمال ريان.
جاء ذلك ردًا على ما قال جمال ريان : «حياك الله أخي تركي أنا مستعد وجاهز، أرجو التكرم بإرسال طلب بذلك إلى إدارة قناة الجزيرة».
ورد آل الشيخ : «هونت خلك ورا الشبك»، ليرد جمال ريان : «أنا ما هونت، ولكنني أتبع الأصول الإدارية، الأمر يتطلب فقط كتابًا رسميًا ممهورًا بتوقيعك الشهير».
وسخر تركي آل الشيخ، قائلًا: « توقيعي ما حطه على ورق مع أشكالك، أصن التوقيع في جبهتك أوسمك فيه»، مضيفًا: «أعلم في الوجه ماتعودت القفا، إنتوا ياراعين القفا هاذي علومكم أول وتالي، المهم نافورتنا طاهرة، وخلك في الحضيرة».
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