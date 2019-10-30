اشتعال شاحن جوال داخل حقيبة طالبة جامعية.. ومدني جدة يباشر

نايف السالم(صدى):

اشتعلت حقيبة طالبة جامعية في جامعة جدة ؛ بسبب شاحن متنقل لهاتف نقال، حيث اشتعل داخل الحقيبة، وتسبب في تلفيات بحقيبة الطالبة.

وباشرت فِرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة الحريق الذي اشتعل داخل حقيبة الطالبة بشطر الطالبات بالفيصلية التابعة لجامعة جدة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، إن الحادث كان محدود.

وأشاد سرحان بدور هيئة التدريس والقدر العالي من الوعي بأمور السلامة وسلامة الطالبات، والإجراء السليم في اتخاذ القرار والإبلاغ عن الواقعة.