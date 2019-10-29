د . أروى عرب بأدبي جدة .. العاجز عن إدارة الصراع مريض

حسين العلي(صدى):

استضاف الصالون الثقافي ضمن فعاليات نادي جدة الأدبي، الأحد الماضي 27 أكتوبر 2019م، 28 صفر 1441ه، الدكتورة أروى حسني عرب، الأستاذ المشارك بقسم علم النفس، جامعة الملك عبد العزيز، لمناقشة ” الصراع النفسي وتأثيره على جودة الحياة” .

بدأت عرب حديثها بطرح عدد من الأسئلة على الحضور: ومنها ما هو تعريف الصراع؟ .. وكانت الإجابة التي صاغتها عرب : الصراع إما خارجي بين الانسان والبيئة، أو داخلي بين الانسان ونفسه.

أما الأسئلة الأخرى فطلبت من الحضور كتابتها والاحتفاظ بالأجوبة للتعرف على الذات: وهي :

ثلاثة أمور تجلب لك السعادة .. وثلاثة تجلب لك الحزن .. وثلاثة تجعلك تغضب .. وثلاث نقاط قوة تملكها .. وثلاث نقاط ضعف .. وهدفان تود تحقيقهما.

وأوضحت أن الهدف من معرفة الإجابة على تلك الأسئلة التعرف على أنفسنا ، كي نجيد إدارة الصراع والتغلب عليه؛ فالصراع حالة تعارض حقيقي أو خيالي بسبب الاحتياجات والقيم والبيئة، وينقسم إلى:

صراع إقدام إقدام، صراع إحجام إحجام، صراع إقدام إحجام، صراع إحجام إحجام إقدام إقدام. والاقدام والاحجام وهو صراع تعارض الاختيار بين الأمور الإيجابية والسلبية أو بين أمرين إيجابيين، أو أمرين أحلاهما مر.

وتكمن إدارة الصراع في مواجهته، وتحديد الهدف، التخلص من الماضي، الثقة بالنفس ، التفاعل مع الآخرين، امتلاك العزيمة والإرادة.

وتساءلت هل الصراع حالة مرضية، وأكدت على أنه في حالة العجز عن إدارة الصراع وتفاقم عوامل الصراع يتحول إلى حالة مرضية تستوجب الاستعانة بمختص يساعد الانسان ويوجهه لإدارة الصراع.

فكلما اقترب الانسان من الهدف ازداد الصراع، والصراع يختلف من شخص لآخر ، وللصراع علاقة تبادلية مع الإحباط والقلق العصبي والاضطراب، كما أنه يؤثر على العلاقة مع الآخرين. كما أكدت عرب على أن التكيف يجب أن يسبقه صراع، والحياة توجد منظومة من الأدوار تخلق صراعا لابد من التوازن في إدارة الصراعات والتكيف مع مختلف الأدوار، مواجهة الأفكار اللاعقلانية، إيجاد هدف واضح للحياة.

وحفل اللقاء بالعديد من المداخلات بدأها المهندس ماجد شفي، أ/ سعاد السلمي، فايزة كيال، حرم قنصل عام السودان السيدة اعتدال، ليلى النعمان، المستشار حازم النجار، د/ إيمان أشقر، نانا السقا، فتحية الفرواني، د، فايقة بدر، د، سعاد جابر، محمد العجلان.

أدارت الأمسية أ . نبيلة محجوب، التي أعلنت في نهاية الأمسية عن موعد ندوة “الأمن السيبراني وتحديات الثقافة الرقمية” يوم 10 نوفمبر 2019م.