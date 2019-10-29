لصوص يقتحمون منزل فنان كويتي ولم يسرقوا شيئًا! (فيديو)

خالد الظفيري(صدى):

رصدت كاميرات المراقبة، اقتحام 5 لصوص لمنزل الفنان والمنتج الكويتي عبدالله السيف، في منطقة أبو الحصانية بالكويت.

من جانبه، قال الفنان عبدالله السيف إن « اللصوص جالوا في المكان محاولين سرقة شيء، وبحسب ما شاهدته لاحقاً بعد فرارهم من خلال كاميرات المراقبة فإنهم لم يجربوا الدخول إلى مكتبي الخاص بسبب وجود رقم سري على الباب وأيضاً جهاز إنذار».

وتابع: «عددهم كما رصدتهم الكاميرات ما بين 4 و5 أشخاص، كما أتوقع أيضاً أنهم يعرفونني، أو على الأقل أحدهم»، مؤكدًا أنه لم يتقدّم ببلاغ ضدهم لأنهم لم يسرقوا شيئًا.