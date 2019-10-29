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تحذير من الضباب على 7 مناطق.. غدًا

تحذير من الضباب على 7 مناطق.. غدًا
الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات مبكرة على مناطق «الشرقية، تبوك، الجوف، الشمالية، عسير، الباحة، جازان».

وحذرت الهيئة من الضباب على هذه المناطق مصحوبًا بتدني في مدى الرؤية الأفقية، وذلك بدءًا من الساعة الثانية فجر الأربعاء وحتى التاسعة صباحًا.

كما حذرت من استمرار السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، حتى الـ12 ظهر الأربعاء، على منطقة الحدود الشمالية.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 85842 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يثستر على الاجواد في كل مكان .. آمين ..

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