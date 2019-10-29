زيدان يحسم أمر رحيل غاريث بيل بعد رحلته إلى لندن

نواف السالم(صدى):

نفى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أنباء رحيل غاريث بيل عن الريال الفترة الحالية، لافتًا إلى أنه لم يتلقى أي عروض لمهاجم الفريق الويلزي غاريث بيل خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال زيدان إن بيل غادر إلى لندن ” لأسباب خاصة ” ولم يشارك في تدريبات الفريق استعدادا للقاء ليغانيس المقرر الأربعاء.

كما لم يشارك بيل في مباراتي غلطة سراي ومايوركا بعد أن أصيب خلال فترة المنافسات الدولية الأخيرة، وهو ما أثار الشكوك حوله.

وكانت تقارير صحفية قد روجت لشائعات مفادها أن المهاجم الويلزي يجري مباحثات مع مسؤولي نادي ” شنغهاي شينهوا ” تمهيدا للانتقال للصين في يناير المقبل، وفق ما ذكرت ” الأسوشيتد برس ” .

ويأتي الاستبعاد الأخير ليعمق مشكلة بيل مع زيدان، خاصة بعد إعلان الأخير رغبته بمغادرة بيل للفريق، الصيف الماضي.

وقالت تقارير صحفية إن وكيل أعمال بيل، جوناثان بارنيت يعمل بشكل دؤوب للبحث عن ناد جديد لموكله، بعد انعدام الثقة بين اللاعب والنادي.