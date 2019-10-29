بدء البحث عن مفقود بحائل

علي العنزي(صدى):

تبحث الجهات المعنية وفرق البحث والإنقاذ التطوعية، عن مفقود بمنطقة حائل في مدينة بقعاء.

من جانبها، تلقت جمعية عون للبحث والإنقاذ بلاغًا عن المفوقد وبدأت مساء اليوم الثلاثاء في البحث عنه.

وفي سياق منفصل، يتواصل البحث عن مفقود حي العقيق أحمد محمد السهلي، والذي فُقد عصر الجمعة الماضية بحي العارض.

ويعاني مفقود العقيق من مرض السكر، ويبلغ ٤٠ سنة من العمر، وسيارته من نوع هوندا 2009 اسود (ب ا د 9517)، حيث يمكن لمن لديه معلومات عنه الاتصال بالجهات الأمنية أو عبر الرقم 0555255763.