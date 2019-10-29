بالأدلة.. مستشار شرعي: « النظر لوجه المرأة ليست حرام » (فيديو)
قال المحامي والمستشار الشرعي عبدالله آل معيوف إن النظر لوجه المرأة بشكل عام أمرغير محرم، مسلطًا الضوء على الأدلة على هذا الأمر من القرآن والسنة.
وورد إلى « معيوف » خلال لقاء له ببرنامج « ياهلا » سؤال من أحد المتابيعن الذي قال: هل النظر لوجه المرأة بشكل عام محرم؟.
وأجاب: بداية وجه المرأة ليس بعورة، ومسألة تغطية وجهها هي مسألة خلافية، ولكن حتى من يرون بتغطية وجه المرأة لا يرون أنه عورة ولكن من باب درأ الفتنة، لذا النظر المحرم ليس هو مطلق النظر ولكن هو النظر الذي يكون بشهوة.
وتابع مستدلا من من القرآن والسنة على ذلك: لذلك الله تعالي يقول (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ)، ربط غض البصر بحفظ الفرج لأن النظر بشهوة قد يكون بريد إلى الزنا، لكن النظر من غير شهوة لا يكون بريدًا للزنا.
وأضاف: النبي – عليه الصلاة والسلام – لما جائته الخثعمية تسأله وجلس الفضل ينظر إليها، لم يصرف النبي وجه الفضل إلا لما رأى الفضل يطيل النظر، فعلم من هذه القرينة أن النظر قد دخله شيء.
المحامي والمستشار الشرعي #عبدالله_آل_معيوف
صوت المراة ليس عورة، والنظر المحرم إلى المراة ليس النظر بشكل عام، بل النظر الذي يكون بشهوة، @al_maeyuf#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/TbiLZ8WnLl
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 29, 2019
لللل[ عدد التعليقات: 494 ] نشر منذ 30 دقيقة
هذا بيكسر سوق الغامدي
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 44228 ] نشر منذ 11 دقيقة
كمل على الغامدي والغيث.
يارب. رحمتك
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 44228 ] نشر منذ 11 دقيقة
كمل على الغامدي والغيث.
يارب. رحمتك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85841 ] نشر منذ 10 دقائق
الله يكفينا شركم ..
.. الله يرحم مشايخنا اللي عليهم الكلام ..
ابو خالد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 4 دقائق
ما سلم لا الشرع ولا الصحابه