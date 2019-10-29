بالأدلة.. مستشار شرعي: « النظر لوجه المرأة ليست حرام » (فيديو)

نايف السالم(صدى):

قال المحامي والمستشار الشرعي عبدالله آل معيوف إن النظر لوجه المرأة بشكل عام أمرغير محرم، مسلطًا الضوء على الأدلة على هذا الأمر من القرآن والسنة.

وورد إلى « معيوف » خلال لقاء له ببرنامج « ياهلا » سؤال من أحد المتابيعن الذي قال: هل النظر لوجه المرأة بشكل عام محرم؟.

وأجاب: بداية وجه المرأة ليس بعورة، ومسألة تغطية وجهها هي مسألة خلافية، ولكن حتى من يرون بتغطية وجه المرأة لا يرون أنه عورة ولكن من باب درأ الفتنة، لذا النظر المحرم ليس هو مطلق النظر ولكن هو النظر الذي يكون بشهوة.

وتابع مستدلا من من القرآن والسنة على ذلك: لذلك الله تعالي يقول (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ)، ربط غض البصر بحفظ الفرج لأن النظر بشهوة قد يكون بريد إلى الزنا، لكن النظر من غير شهوة لا يكون بريدًا للزنا.

وأضاف: النبي – عليه الصلاة والسلام – لما جائته الخثعمية تسأله وجلس الفضل ينظر إليها، لم يصرف النبي وجه الفضل إلا لما رأى الفضل يطيل النظر، فعلم من هذه القرينة أن النظر قد دخله شيء.