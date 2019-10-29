شاهد.. الاتحاد يواصل تحضيراته لـ ديربي جدة

ماجد محمد(صدى):

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، تحضيراته لمواجهة ديربي جدة يوم الخميس المقبل.

وجاءت تدريبات اليوم الثلاثاء، بمتابعة رئيس النادي الأستاذ أنمار عبدالله الحائلي والرئيس التنفيذي الأستاذ حمد الصنيع وعضوي المجلس الأستاذ إبراهيم بخيت والأستاذ عبدالوهاب عابد.

واشتملت التدريبات على نواح لياقية وفنية، فيما أجرى اللاعب المغربي مروان داكوستا كشفا طبيا اليوم على موضع إصابته سيتحدد على ضوء نتائجه البرنامج العلاجي.

ويواجه الاتحاد النادي الأهلي، يوم الخميس المقبل لحساب الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.