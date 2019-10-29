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شخصية أحمد السقا بـ همام في أمستردام تعود من جديد

شخصية أحمد السقا بـ همام في أمستردام تعود من جديد
القاهرة(صدى):

أعلن السيناريست المصري مدحت العدل، عن إعادة إحياء شخصية الفنان أحمد السقا في فيلم ” همام في أمستردام ” .

وقال العدل إنه سيتم إحياء شخصية السقا في الفيلم الذي تم طرحه في أغسطس عام 1999، وذلك من خلال تقديمها في فيلم منفصل من بطولته يحمل اسم ” أدريانو ” .

ومن المقرّر أن يتناول العمل تطور شخصية ” أدريانو ” بعد 20 عامًا من مساعدة ” همام ” الذي لعب دوره النجم محمد هنيدي، في هولندا.

والغريب في الأمر أن الفيلم سيكون بعيدًا عن الكوميديا، وقد يتم الاستعانة بعدد من ضيوف الشرف الذين شاركوا في ” همام في أمستردام ” ، وأبرزهم بطل الفيلم محمد هنيدي.


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