كيت ميدلتون تحاول إنقاذ ميغان بعد أزمتها الأخيرة

لندن(صدى):

كشف الخبير الملكي فيل دمبير، أن كيت ميدلتوم دوقة كامبيردج تحاول احتواء الموقف بعد أزمة ميغان ماركل الأخيرة التي اندلعت بعد تصريحاتها عن تعرضها لضغوط في القصر الملكي.

وقال فيل دمبير، إن كيت ميدلتون تبذل قصارى جهدها لمحاولة التواصل مع الأمير هاري وميغان ماركل في أعقاب فيلمهما الوثائقي العاطفي الذي تضمن عدد من التصريحات المثيرة؛ حيث اعترفت ميغان بأنها تعيش وقتًا صعبًا منذ حملها وولادتها.

وأوضح دمبير أن كيت تشعر بالأسف تجاه ميغان ماركل، لافتًا إلى أن ميدلتون تحاول تصحيح الأمور بمفردها.

وأشار إلى أن كيت تبذل قصارى جهدها للجمع بين الجميع ومساعدة ميغان، حيث إن جميع أفراد العائلة المالكة لا يريدون أن يخذلوا الملكة إليزابيث، لذا تحاول كيت تصحيح الأمور سرًا.

يذكر أن ماركل قالت في حديث لمحطة “آي تي في” التلفزيونية خلال جولتها مع زوجها الأمير هاري في جنوب أفريقيا: “لم يسأل أحد إذا ما كنت على ما يرام، أي امرأة، خصوصًا إذا كانت حاملًا، تكون ضعيفة وسريعة التأثر، وهذا الأمر صعب”.