مجموعة شاهيني تعلن عن وظائف شاغرة في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مجموعة شاهيني، المتخصصة في قطاعات الأغذية والتوزيع، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وقالت إن الوظائف للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

وجاءت الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب مبيعات (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– محاسب مبيعات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– مشرف دعم تقنية المعلومات (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر).

– محاسب مبيعات (عدد 3 وظائف/ جدة): درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

وقالت إن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنـــــــا).