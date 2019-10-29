بالفيديو.. أول تعليق لـ سعد الحريري بعد إعلان استقالة الحكومة
خرج رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، في أول تعليق له بعد إعلانه الاستقالة اليوم الثلاثاء.
وأكد « الحريري » ، أنه يشعر بالارتياح بأنه قدم شيئًا للشعب اللبناني، قائلًا: « إن شاء الله نخرج من هذا المأزق، ومرتاح أنني قدمت شيئًا للشعب اللبناني » .
وكان الحريري، قد أعلن استقالة حكومته، مقدمًا إياها للرئيس اللبناني ميشال عون، استجابة لاحتجاجات في المدن اللبنانية مستمرّة منذ أسبوعين.
اقرأ أيضًا:
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85841 ] نشر منذ 56 دقيقة
مااشي الحاال ..