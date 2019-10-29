بالفيديو.. أول تعليق لـ سعد الحريري بعد إعلان استقالة الحكومة

بيروت(صدى):

خرج رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، في أول تعليق له بعد إعلانه الاستقالة اليوم الثلاثاء.

وأكد « الحريري » ، أنه يشعر بالارتياح بأنه قدم شيئًا للشعب اللبناني، قائلًا: « إن شاء الله نخرج من هذا المأزق، ومرتاح أنني قدمت شيئًا للشعب اللبناني » .

وكان الحريري، قد أعلن استقالة حكومته، مقدمًا إياها للرئيس اللبناني ميشال عون، استجابة لاحتجاجات في المدن اللبنانية مستمرّة منذ أسبوعين.

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