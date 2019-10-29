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إعدام 3 طلاب قتلوا شابا لممارسته الرذيلة مع أحدهم

إعدام 3 طلاب قتلوا شابا لممارسته الرذيلة مع أحدهم
القاهرة(صدى):

أصدرت محكمة مصرية بمحافظة الشرقية، حكمًا بإحالة أوراق 3 طلاب إلى مفتي الجمهورية؛ تمهيدًا لإعدامهم، على خلفية قتلهم شاب مارس الرذيلة مع أحدهم.

وفي التفاصيل أقدم الطالب ” إسلام م م “ (19 عامًا)، والطالب“ أحمد ز غ “ ( 19 عامًا)، والطالب ” محمد ر ع م “ (19 عامًا)، على قتل المجني عليه بعد إقامته علاقة جنسية مع المتهم الأول، ولرغبة الطالب في إنهاء تلك العلاقة، فاتفق مع المتهمين الثاني والثالث على قتل الضحية.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين، وتمت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها بإحالة أوراقهم إلى مفتي الديار المصرية.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 85841 ] نشر منذ 59 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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