بالفيديو.. الحصيني يعلن بداية « السماك » : تنتشر فيه نزلات البرد

علي القحطاني(صدى):

أكد باحث الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام المنزلة الثانية من منازل الوسم وهو « السماك » ، كاشفًا عن تفاصيله.

وأوضح « الحصيني » أن هضه الفترة تستمر 13 يوميًا، وتعد النجم الخامس من نجوم الخريف وآخر النجوم الشامية، وتزداد فيها برودة الأجواء ليلًا وتخف الحرارة نسبيًا نهارًا.

وأضاف أن هذه الفترة غزيرة الأمطار، وتقل بها الرغبة لشرب الماء لإزدياد البرودة مع تقدم الأيام، كما تنتشر فيه أمراض الحساسية بأنواعها المختلفة «نزلات البرد من زكام وانفلونزا» بسبب التقلبات الجوية.

واستشهد بقول الشعبي رحمه الله « لا يطلع السماك إلا وهو غارز ذنبه في برد » ، قائلًا « يقصد بذلك ارتفاع نسبة تقدم موجات البرد خاصة آخره آخر أيام السماك والله أعلم، يستمر فيه زيادة الليل » .

كما أشار « الحصيني » إلى أن هذا الموسم تبدأ فيه زراعة القمح والشعير في وسط المملكة، وتزرع البقول والخضار والورقيات، وتسمد الأشجار، قائلًا « كانت العرب تقول اذا طلع السماك ذهبت العكاك واستقامت الاضاك . وقل على الماء اللكاك » .