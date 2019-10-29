إتاحة وظائف شاغرة بشركة الاتصالات السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة الاتصالات السعودية، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها بالرياض.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير، مع وجود خبرات سابقة.

وأشارت إلى أن الوظائف بالمسميات التالية : « مدير المبيعات، مدير قسم التمكين والشراكات، مدير قسم الابتكار وتطوير الحلول، خبير برنامج تقنية المعلومات والاتصالات، أخصائي برنامج تقنية المعلومات والاتصالات».

وأفادت بأن التقديم متاح حاليًا، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط والتقديم من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــا .