توضيح من صحة الطائف بشأن حالات إنفلونزا خنازير بمدرسة للبنات

حسين العلي(صدى):

كشفت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، حقيقة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حيال وجود حالات إنفلونزا خنازير في إحدى مدارس البنات بالطائف.

وصرّح عبدالهادي الربيعي المتحدث الرسمي لصحة الطائف، بأن المديرية تؤكد أنه لا وجود لما يسمى إنفلونزا الخنازير وتعد إنفلونزا موسمية عادية .

وأضاف: «وقد تم رصد حالة لطالبة في الصف الأول الابتدائي مصابة، وتم اتخاذ الإجراء الوقائي والإحترازي دون وجود حالات أخرى أو ما يدعو للقلق».

وتابع: «كما أن فريق متخصص التواجد بالمدرسة المعنية طيلة الاسبوع القائم؛ لمراقبة الوضع الصحي لجميع منسوبيها ضمن الاجراء الاحترازي، وفريق كلف بتقديم لقاح الانفلونزا الموسمية لكافة طاقم المدرسة ضمن الإجراء الوقائي».

ودعت صحة الطائف، الجميع لأخذ لقاح الانفلونزا الموسمية وذلك عند مراجعة أقرب مركز صحي.