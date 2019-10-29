مستشار شرعي: الأصل أن تخطب المرأة لنفسها.. والتعارف قبل الزواج «مباح» (فيديو)

نايف السالم(صدى):

أكد المحامي والمستشار الشرعي عبدالله آل معيوف، أن هناك محاذير شرعية في أمر التعارف قبل الزواج، مثل عدم الكلام في أشياء خادشة وعدم ارتداء ملابس فاضحة.

وقال خلال لقائه ببرنامج «ياهلا»، إن « التعارف قبل الزواج مباح ما لم يتم تجاوز هذه المحاذير الشرعية، وإذا توسعنا في قاعدة سد الذرائع فلن نُبقِ للناس في هذه الدنيا شيئا».

وأضاف: « التعارف هو أساس كل العلاقات التفاعلية في هذه الحياة، وإجازة جميع أنواع التعارف إلا التعارف قبل الزواج غير معقول عقلا، نحن لا يمكن أن نظهر شريعتنا بهذه السطحية».

وتابع: « المجتمع يمانع في التعارف المنضبط بين الرجل والمرأة بتوسعه في المحرمات»، مؤكدًا أن صوت المرأة ليس عورة وهو أمر بديهي، مشيرًا إلى أن الأصل في الشرع أن تخطب المرأة لنفسها ووليها هو من يكتب العقد.

وأشار إلى أن «النظر المحرم إلى المرأة ليس النظر بشكل عام، بل النظر الذي يكون بشهوة»