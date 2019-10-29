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رجل يستأجر بلطجية لقتل طليقته وابنه !

رجل يستأجر بلطجية لقتل طليقته وابنه !
القاهرة(صدى):

استأجر رجل أربعيني مسجلين خطر؛ لقتل طليقته وابنه، لسرقتهما في مدينة السلام الواقعة في مصر.

وفي التفاصيل استأجر الرجل مسجلين خطر لقتل طليقته وابنه؛ بهدف سرقة 300 ألف جنيه ” 18.7 ألف دولار حيث قال إنّ زوجته السابقة خبّأتها داخل مخزن صغير بالشقة.

واتفق الرجل، وفق التحقيقات، مع المسجلين على الحصول على ثلث المبلغ في حال قتلها والاستيلاء على المبلغ.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغا يفيد بمقتل سيدة ثلاثينية وسرقة شقتها، وإصابة الابن بإصابات خطيرة، فتحركت قوة أمنية وتبين صحة الواقعة، واعترف المتهمين بالواقعة ، بتحريض من الزوج.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 85842 ] نشر منذ 4 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

[ عدد التعليقات: 6112 ] نشر منذ 3 ساعات

حسبي الله عليك ياريت يعدموك انت المحرض كأنك قتلتها حتي ابنك ما تخاف الله

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