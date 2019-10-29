رجل يستأجر بلطجية لقتل طليقته وابنه !

القاهرة(صدى):

استأجر رجل أربعيني مسجلين خطر؛ لقتل طليقته وابنه، لسرقتهما في مدينة السلام الواقعة في مصر.

وفي التفاصيل استأجر الرجل مسجلين خطر لقتل طليقته وابنه؛ بهدف سرقة 300 ألف جنيه ” 18.7 ألف دولار حيث قال إنّ زوجته السابقة خبّأتها داخل مخزن صغير بالشقة.

واتفق الرجل، وفق التحقيقات، مع المسجلين على الحصول على ثلث المبلغ في حال قتلها والاستيلاء على المبلغ.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغا يفيد بمقتل سيدة ثلاثينية وسرقة شقتها، وإصابة الابن بإصابات خطيرة، فتحركت قوة أمنية وتبين صحة الواقعة، واعترف المتهمين بالواقعة ، بتحريض من الزوج.