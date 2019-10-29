رجل يستأجر بلطجية لقتل طليقته وابنه !
استأجر رجل أربعيني مسجلين خطر؛ لقتل طليقته وابنه، لسرقتهما في مدينة السلام الواقعة في مصر.
وفي التفاصيل استأجر الرجل مسجلين خطر لقتل طليقته وابنه؛ بهدف سرقة 300 ألف جنيه ” 18.7 ألف دولار حيث قال إنّ زوجته السابقة خبّأتها داخل مخزن صغير بالشقة.
واتفق الرجل، وفق التحقيقات، مع المسجلين على الحصول على ثلث المبلغ في حال قتلها والاستيلاء على المبلغ.
وتلقت الجهات الأمنية بلاغا يفيد بمقتل سيدة ثلاثينية وسرقة شقتها، وإصابة الابن بإصابات خطيرة، فتحركت قوة أمنية وتبين صحة الواقعة، واعترف المتهمين بالواقعة ، بتحريض من الزوج.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85842 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6112 ] نشر منذ 3 ساعات
حسبي الله عليك ياريت يعدموك انت المحرض كأنك قتلتها حتي ابنك ما تخاف الله