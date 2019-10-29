وظائف شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بالطائف

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن عدد من الوظائف الشاغرة لديها، لحملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير؛ للعمل بمستشفيات القوات المسلحة بمحافظة الطائف.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: « أخصائي علاج وظيفي، أخصائي نطق وتخاطب، أخصائي صحة الفم والأسنان، أخصائي تقنية أسنان، فني أسنان، أخصائي علاج طبيعي، أخصائي أول علاج طبيعي » .

وأكدت أن التقديم متاح حاليًا ومستمر حتى تاريخ 29 ديسمبر 2019م، إذ يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط والتقديم من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــا .