وظائف شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بالطائف
كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن عدد من الوظائف الشاغرة لديها، لحملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير؛ للعمل بمستشفيات القوات المسلحة بمحافظة الطائف.
وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: « أخصائي علاج وظيفي، أخصائي نطق وتخاطب، أخصائي صحة الفم والأسنان، أخصائي تقنية أسنان، فني أسنان، أخصائي علاج طبيعي، أخصائي أول علاج طبيعي » .
وأكدت أن التقديم متاح حاليًا ومستمر حتى تاريخ 29 ديسمبر 2019م، إذ يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط والتقديم من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــا .
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